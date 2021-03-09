Игорь Никитин: Не все получалось в серии против «Спартака», но мы растем как команда

Главный тренер московских армейцев Игорь Никитин пообщался с журналистами после четвертой игры против «Спартака» в первом раунде Кубка Гагарина.
ЦСКА одержал четвертую победу в серии со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Западной конференции.
«Не все получалось в серии, но мы растем как команда, – цитирует Никитина «РИА Новости». –Стояла задача пройти дальше, она выполнена. Первый раунд многому научил ребят. Теория – это одно, но все через практику приходит. Отметил бы характер ребят».
источник: «РИА Новости»