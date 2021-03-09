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09 марта 23:07
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Квартальнов: Серия была непростая. «Торпедо» нам много неприятностей создало

Казанский клуб одолел нижегородцев в четырех матчах.

Главный тренер «АК Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо».

Казанский клуб победил 4:1 на выезде и выиграл серию 4-0, пробившись в полуфинал Восточной конференции.

«Первый период «Торпедо» провело очень мощно, заставило нас ошибаться, хорошо его «на ноль» провели, а потом забили в самом начале второго периода, – цитирует пресс-конференцию Квартальнова ТАСС. – В конце вот это удаление и опять шесть на три играли, выстояли. Сама серия была непростая, была первая игра, где нам было тяжело, потом мы немножко так вошли в серию и победили. Все-таки «Торпедо» нам много неприятностей создало.

Нам надо улучшить большинство надо улучшить. Есть те моменты, которые надо подтянуть».

Второй раунд Кубка Гагарина на «Востоке» начнется 18 марта.

источник: ТАСС
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