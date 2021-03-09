Лаури Марьямяки: Всю серию «Йокерит» не показывал тот хоккей, в который мы умеем играть

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги серии против «Локомотива».

Все четыре игры прошли в Ярославле, поскольку из-за пандемии коронавируса у финского клуба не было возможности играть дома. Во всех четырех встречах «Йокерит» потерпел поражения. Четвертый матч серии «Локомотив» выиграл с результатом 4:1.

«У «Локомотива» очень хорошая команда, сильный тренерский штаб, – цитирует пресс-конференцию Марьямяки официальный сайт КХЛ. – Соперник отлично играл в обороне, Паскуале сыграл надежно. Всю серию мы не показывали тот хоккей, в который мы умеем играть. У нас очень много работы в будущем. Если посмотреть на нашу игру в последние два месяца, то мы не были готовы к этой серии».