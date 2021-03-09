Андрей Скабелка: В серии против «Йокерита» решающей стала победа в овертайме в третьей игре

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги серии против «Йокерита» в первом раунде Кубка Гагарина.

В четвертой игре железнодорожники победили 4:1.

«Видно было, что «Йокерит» не хочет уезжать, не выиграв ни одного матча, – цитирует пресс-конференцию Скабелки «РИА Новости». – И у нас было волнение, что вот он матч, победа в котором дает возможность закончить серию. Отсюда не было такой энергии. Думаю, что прошлая игра, в которой выиграли в овертайме, стала решающей. Если бы выиграл соперник, все было бы по-другому.

Вялый период был, отошли от установки, стали отдавать шайбу, много потерь совершали. Стали возникать моменты, которые привели к голу. Взял тайм-аут, чтобы донести до ребят, что не надо так играть».

«Локомотив» выиграл серию против «Йокерита» 4-0. Все матчи прошли в Ярославле, поскольку финский клуб не смог проводить домашние матчи в плей-офф в Хельсинки из-за пандемии коронавируса. В третьей игре команда Скабелки добилась успеха в овертайме (3:2).