Дэвид Немировски: Всю серию шайба не шла в ворота «Ак Барса», а любой отскок был не в нашу сторону

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги четвертой игры против «Ак Барса» и всей серии первого раунда плей-офф.

«Вышли с хорошим настроем, – цитирует пресс-конференцию Немировски официальный сайт «Торпедо». – Создавали моменты, много бросали. Второй период начали неудачно, сразу же пропустили, а потом пропустили еще. В остальном – хорошая игра с нашей стороны. Видно было, что прибавили в движении, начали играть по-другому. Но не могли забить. Всю серию шайба не шла в ворота, а любой отскок был не в нашу сторону. Понятно, что это был не ключевой фактор, но везение было не на нашей стороне. Соперник – очень сбалансированная и сильная команда. Они хорошо провели все матчи, и нам было тяжело. Мы не хотели так заканчивать сезон, но это произошло. Думаем о следующем сезоне».

В четвертой игре «Ак Барс» выиграл в Нижнем Новгороде 4:1. Счет в серии 4-0.

Напомним, что в Казани команда Дмитрия Квартальнова одержала победы 2:1 в овертайме и 4:1 в основное время, а третий матч в Нижнем Новгороде выиграла со счетом 4:0.