Источник: Настроение у Панарина обыкновенное. Он просто ждет, когда «Рейнджерс» вернут его в игру

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков рассказал о ситуации с Артемием Панариным, который после скандального интервью Андрея Назарова перестал играть за «Рейнджерс».

«По нашим данным Артемий ездит на занятия, работает в тренировочном центре «Нью-Йорк Рейнджерс» в Тарритауне к северу от Манхэттена, – написал Лысенков в статье, опубликованной на сайте телеканала «Матч ТВ». – Настроение у Панарина обыкновенное. Никакой депрессии не замечено. Он просто ждет, когда клуб вернет его в игру.

Но вот важный момент. Все это время Артемий был среди запасных «Рейнджерс» в каждом матче. Его не выводили из состава. Он формально был с командой, хотя на самом деле – нет.

А вот в последнем матче с «Питтсбургом» уже Панарина среди запасных не было. «Рейнджерс» его вывели из состава. И на сайте CapFriendly.com Артемия нет в платежной ведомости нью-йоркского клуба.

Что все это значит? Пахнет жареным. Там, внутри, между Панариным и «Рейнджерс», есть какая-то большая проблема, которая вряд ли связана с интервью Назарова. И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления».