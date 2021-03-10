Сергей Андронов: Для того, кто выбирает соперника в плей-офф, это может не очень хорошо закончиться

«Получилась хорошая серия. Счет не отражает борьбы и напряженности, которая была на протяжении всей серии. «Спартак» был хорош — креативен, проявил характер. Мы были уверены, что они сегодня покажут свою лучшую игру. Слава богу, что мы дотерпели — сравняли во втором и забили в третьем.

Все игры были напряженными до того момента, пока мы не вырывались в счете. Думаю, что самым напряженным все-таки был первый матч. Стартовый период был интенсивным, потом все подравнялось, и мы выиграли в овертайме.

Мы не выбирали соперника и не гадали. Для того, кто выбирает, это может не очень хорошо закончиться. Потом уже стало ясно, что соперником будет «Спартак». Мы понимали, что серия будет тяжелой и эмоциональной.

Я доволен, что мы выиграли все игры и ровно сыграли, как звеном, так и командой. На данном этапе личные амбиции уходят на второй план. Сейчас все интересы подчинены команде, главное — результат», — приводит слова Андронова клубный сайт.

Напомним, армейцам хватило четырех матчей, чтобы всухую завершить серию со «Спартаком».