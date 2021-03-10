«Рейнджерс» находятся на связи с Панариным

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что клуб всегда на связи с российским хоккеистом Артемием Панариным, который находится в отпуске по личным обстоятельствам.

«Мы постоянно с ним разговариваем. Его с нами сейчас нет, но завтра может все измениться. Может появиться больше информации», - приводит слова Куинна американская газета Newsday.

Напомним, что Панарин был отправлен в отпуск в связи с обвинениями бывшего главного тренера подмосковного «Витязя» Андрея Назарова в избиении в 2011 году 18-летней гражданки Латвии.