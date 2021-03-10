Найджел Доус: Я своей игрой не разочарован

Нападающий казанского «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал свою игру в серии с «Торпедо».

Вчера белые барсы победили в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 4:1, тем самым команда Дмитрия Квартальнова обеспечила себе выход в полуфинал Восточной конференции.

— Иногда бывают спады в игровой карьере у хоккеистов, но я надеюсь, что мы, как команда, продолжим играть так же, а я продолжу забивать. Я своей игрой не разочарован, у меня получается создавать моменты, опасность у ворот. Рано или поздно голы будут залетать, я уверен, — приводит слова канадского легионера «Ак Барса» пресс-служба казанской команды.

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Доус набрал 43 очка (20+23) в 46-и матчах.