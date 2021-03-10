Федор Канарейкин: Неутешительные перспективы «Спартака» были понятны изначально

Чемпион СССР 1976 года в составе «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал неудачу красно-белых в первом раунде плей-офф.

Команда Олега Знарка проиграла ЦСКА в четырех матчах, забросив лишь две шайбы и пропустив 12.

«Для «Спартака» весь сезон оказался неудачным, – рассказал Канарейкин в интервью для «МК-Спорт». – В очередной раз команда потерпела поражение уже в первом раунде плей-офф. Причем в этой серии неутешительные перспективы «Спартака» были понятны изначально, хотя мы все желали им удачного выступления. Однако сезон выявил наличие определенных проблем. При не самом плохом бюджете в КХЛ, выступить успешно не получилось. Серия проиграна на ноль. Причем это был не тот ЦСКА, что два года назад, когда в команде блистали Илья Сорокин, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. С новым составом армейцев можно было бороться, но не получилось.

Потенциал позволял сыграть лучше. По ходу сезона состав команды менялся. Но главное, что там есть игроки, которые просто не соответствуют «Спартаку» по уровню. Многие хоккеисты нынешнего созыва говорят: «Спартак» для меня все!» Для тебя – да, но ты для «Спартака» – нет. Я не буду назвать фамилии, потому что слишком ранимые души у наших хоккеистов.

Должен ли Олег Знарок руководить командой в следующем сезоне? А этот вопрос не в моей компетенции. Я бы не хотел комментировать ситуацию. Олег проработал уже два года. Я бы хотел, чтобы оценку дали руководители клуба. Каждый год они обещают «навести шороху». Тем более пришел такой тренерский штаб. И где все те, кто столько интересного обещал перед началом сезона? Мне сейчас интересна их позиция».