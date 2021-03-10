Федор Канарейкин: Не сказал бы, что ЦСКА – главный фаворит Кубка Гагарина

Бывший защитник «Спартака» и заслуженный тренер России Федор Канарейкин заявил, что не считает ЦСКА главным фаворитом Кубка Гагарина, а также оценил уровень конкуренции в Континентальной хоккейной лиги.

«Не сказал бы, что ЦСКА – главный фаворит Кубка Гагарина, – отметил Канарейкин в интервью для «МК-Спорт». – Команда сильная, потому что много лет комплектовалась, и игроки давно находится в одной структуре. Конечно, ЦСКА – один из фаворитов, но не главный. На Востоке может выстрелить любая команда. На Западе, вероятно, на следующей стадии ЦСКА встретится с «Локомотивом», который способен доставить немало проблем москвичам.

Перед началом стадии плей-офф я сказал, что в этом сезоне конкуренция в регулярном чемпионате отсутствовала. Пожалуй, только между «Спартаком» и «Витязем» была небольшая интрижка ближе к решающим матчам. А остальные команды? «Динамо» Рига, «Сочи», «Амур», «Куньлунь», «Нефтехимик»? Какая от них конкуренция? Это просто количественный состав, с ними были проходные игры. Уже давно было понятно кто и на кого попадет в плей-офф».

На данный момент известны три участника второго раунда плей-офф. На «Западе» по итогам четырех матчей ЦСКА прошел «Спартак», а «Локомотив» одолел «Йокерит». В Восточной конференции «Ак Барс» выиграл 4-0 серию против «Торпедо».