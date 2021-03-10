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10 марта 15:57
автор: Степан Шереметьев

Еременко станет играющим тренером «Динамо»

Вратарь московской команды Александр Еременко продлит контакт с клубом до конца сезона-2021/2022.

Как стало известно Sport24 из источника, близкого к ситуации, вратарь московского «Динамо» Александр Еременко пролонгирует свой контракт с клубом до конца сезона-2021/2022.

Нынешнее соглашение 40-летнего голкипера с бело-голубыми заканчивается 30 апреля.

Сообщается, что Еременко в следующем сезоне станет играющим тренером «Динамо».

Вратарь в нынешнем сезоне провел 26 матчей в регулярном чемпионате и два матча в Кубке Гагарина.

Отметим, что сейчас тренером вратарей бело-голубых является Виталий Еремеев.

источник: Sport24.ru
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