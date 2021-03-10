Сборная России проведет товарищеские матчи со Швейцарией и Белоруссией в апреле

Сборная России по хоккею в апреле проведет по два товарищеских матча со сборными Белоруссии и Швейцарии, сообщает ТАСС, ссылаясь на Федерацию хоккея России (ФХР).

«Национальная сборная сыграет по два матча со швейцарцами и белорусами. Планируется, что матчи с белорусами пройдут в Москве, а со швейцарцами на выезде. Еврочелленджа в этом году не будет, вместо него как раз будут эти контрольные матчи», - сообщили в пресс-службе ФХР.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Заключительный этап Евротура в Чехии запланирован на 13-16 мая.