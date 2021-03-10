Леонид Вайсфельд: Можно ругать «Спартак», но я бы в первую очередь похвалил ЦСКА

«Плохо, что «Спартак» забросил всего две шайбы, но организация игры в обороне ЦСКА впечатляет. Можно, конечно, ругать «Спартак», но я бы в первую очередь хвалил ЦСКА.

Что касается «Йокерита», то в руководстве КХЛ наверняка все выдохнули, что финны наконец доиграли сезон - столько приключений с ними было. И то, что все матчи проходили в Ярославле, безусловно, наложило свой отпечаток на результат серии», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, московский «Спартак» и «Йокерит» всухую проиграли свои серии в 1/4 финала Западной конференции ЦСКА и ярославскому «Локомотиву» соответственно.