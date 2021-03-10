«Питтсбург» нанял в аналитический отдел 22-летнюю девушку

«Питтсбург» объявил о назначении Катерины Ву на должность специалиста по обработке данных в отделе хоккейных операций команды.

Ву займется внедрением новой статистики для оценки игроков и команды. Также на пост старшего аналитика назначен Ник Ситроне.

Напомним, что 22-летняя девушка в 2019 году в лагере спортивной аналитики работая вместе с Сэмом Вентурой (нынешний директор по хоккейным операциям «Пингвинз») и Ситроне, создала проект, в котором представила новый метод сравнения и прогнозирования результатов игроков в разных лигах.

Ву имеет степень бакалавра в Университете Северной Каролины по специальности «Экономика».