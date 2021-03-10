«Металлург» дома обыграл «Барыс» и вновь повел в серии

В пятой игре первого раунда Кубка Гагарина «Металлург» на своем льду обыграл «Барыс» с результатом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0).

Теперь счет в серии 3-2 в пользу магнитогорского клуба.

Уже на второй минуте 39-летний форвард хозяев Сергей Мозякин открыл счет, а далее «Металлург» перевеса 3:0, дважды реализовав большинство. На 16-й минуте отличился Николай Прохоркин, а на 28-й – Николай Голдобин.

На 31-й Кертис Волк «размочил счет», тоже воспользовавшись численным преимуществом, но этот гол так и остался единственным успехом команды из Казахстана в этом матче.

Итоговую победу «Магнитки» обезопасили два гола с интервалом в 44 секунды. На 36-й минуте ворота Йони Ортио поразил Тейлор Бек, а на 37-й – Деннис Расмуссен.