Сергей Бобровский: Было здорово вернуться в город, где столько всего прожито, и завоевать победу

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский дал комментарий после победы над «Коламбусом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Было здорово вернуться в город, где столько всего прожито, и завоевать победу. Я с уважением отношусь к игрокам «Коламбуса» и ко всей организации, частичка моего сердца навсегда осталась здесь.

Знаю, что «Блю Джекетс» на площадке всегда выкладываются по полной и стараются сделать жизнь вратаря соперника максимально трудной. Так что у меня сегодня было много работы, но партнеры здорово мне помогали. Доволен как результатом, так и своей игрой», - приводит слова Бобровского NHL.com/ru.

Напомним, что российский голкипер в 2019 году перешел во «Флориду» из «Коламбуса». 12 марта команды проведут между собой еще одну встречу.