Николай Голдобин: В Нур-Султане будет тяжело. Надеюсь, психология на нашей стороне

Форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин дал комментарий после победы над «Барысом» (5:1) в пятом матче плей-офф КХЛ.

«Очень важная встреча, пятый матч, теперь переезжаем в Нур-Султан, будет тяжело. Сегодня все молодцы. Вратарь, все ребята. Как играется с Плотниковым и Прохоркиным? Это мой первый плей-офф, заряжен полностью, хочу пройти далеко. С этими ребятами классно играть, иногда они пихают мне, это меня заводит. Пока всё супер.

Мы забили первую шайбу и не расслабились. Забили вторую и дело пошло. Сегодня ещё отличились Бек, Расмуссен, очень рад за них. Надеюсь, что психология на нашей стороне. Летим с новыми силами на решающий матч. Илья Петрович Воробьёв – опытный тренер, выигравший много кубков. Он мне доверяет, я приношу результат. Главное, не сбавлять оборотов. В регулярке я месяц восстанавливался после травмы руки, сейчас всё отлично», – цитирует нападающего «Чемпионат».

Добавим, что шестой матч команд пройдет 12 марта. В случае победы «Металлург» выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.