«Авангард» в четвертый раз обыграл «Автомобилист» и вышел в полуфинал Восточной конференции

В пятом матче первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» на своем льду в Балашихе обыграл «Автомобилист» с результатом 3:1.

На шестой минуте форвард гостей Павел Дацюк открыл счет в большинстве и в возрасте 42 лет и 233 дней стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф КХЛ.

Но в дальнейшем шайбы забрасывали только игроки «Авангарда». Сергей Толчинский реализовал большинство на 22-й минуте, на 32-й Иржи Секач вывел команду Боба Хартли вперед, а на 36-й отличился Алексей Береглазов.

Счет в серии 4-1 в пользу омского клуба, и «Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции.

Напомним, что вчера 9 марта первым на «Востоке» оформил выход во второй раунд «Ак Барс». Казанская команда выиграла 4-0 серию против нижегородского «Торпедо». Первые встречи полуфиналов Восточной конференции пройдут 18 марта.