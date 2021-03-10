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СКА обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции
10 марта 22:17
автор: Александр Шульгин

СКА обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции

Петербургский СКА в пятом матче 1/4 финала Западной конференции победил «Динамо» (Минск) со счетом 4:3 в овертайме и выиграл серию - 4-1.

В самом начале игры Павел Варфоломеев вывел гостей вперед. Первый период так и закончился с минимальным преимуществом минчан.

Во втором игровом отрезке дубль в течение пяти минут оформил Эмиль Галимов, выведя хозяев вперед.

На старте третьей двадцатиминутки тот же Варфоломеев реализовал численный перевес, забросив свою вторую шайбу в этой встрече, а буквально через минуту Денис Мосалев вновь склонил чашу весов в пользу белорусского клуба. Однако за две с небольшим минуты до конца периода Кирилл Марченко восстановил равновесие.

Победу СКА принес точный бросок Антона Бурдасова в овертайме в большинстве.

КХЛ

1/4 финала Западной конференции. 5 матч.

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Минск) – 4:3 ОТ(0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Варфоломеев (Мосалев, Протас), 3:22 – 0:1. Галимов (Антипин, Морозов), 24:46 - 1:1. Галимов (Морозов, Ожиганов), 29:44 – 2:1. Варфоломеев (Принс, Менелл), 42:05 – 2:2 (в большинстве). Мосалев (Протас, Горбунов), 43:03 – 2:3. Марченко (Галимов, Хафизуллин), 57:58 – 3:3. Бурдасов (Бенгтссон, Вэй), 68:47 - 4:3 (в большинстве).

Вратари: Хелльберг – Фурх.

Счет в серии: 4-1.

источник: «Советский спорт»
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