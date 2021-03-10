СКА обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции

В самом начале игры Павел Варфоломеев вывел гостей вперед. Первый период так и закончился с минимальным преимуществом минчан.

Во втором игровом отрезке дубль в течение пяти минут оформил Эмиль Галимов, выведя хозяев вперед.

На старте третьей двадцатиминутки тот же Варфоломеев реализовал численный перевес, забросив свою вторую шайбу в этой встрече, а буквально через минуту Денис Мосалев вновь склонил чашу весов в пользу белорусского клуба. Однако за две с небольшим минуты до конца периода Кирилл Марченко восстановил равновесие.

Победу СКА принес точный бросок Антона Бурдасова в овертайме в большинстве.

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