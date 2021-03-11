Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Вегас»

«Миннесота» обыграла «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы в ворота соперника забрасывали дважды Йоэль Эрикссон, Кирилл Капризов (в большинстве) и Карсон Суси. За «Вегас» хет-триком отличился Дилан Коглан.

Забивший свой седьмой гол в сезоне, Капризов стал второй звездой матча, всего на счету россиянина набрано 20 очков в 24 встречах.

Несмотря на поражение «Вегас» лидирует в Западном дивизионе, набрав 33 очка, «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице, у нее 31 очко.