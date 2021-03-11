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11 марта 08:32
автор: Максим Скороходов

«Эдмонтон» разгромил «Оттаву»

Единственную шайбу в составе «Сенаторз» забил Дадонов.

«Эдмонтон» победил на своем льду «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1.

Главным героем встречи стал немецкий нападающий Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик (две шайбы были забиты в большинстве), также в составе «Эдмонтона» голами отличились Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил.

Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Евгений Дадонов, этот гол стал для него девятым в сезоне.

«Эдмонтон», набрав 34 очка, поднялся на вторую строчку Северного дивизиона, «Оттава» с 19 набранными баллами замыкает турнирную таблицу.

источник: «Советский спорт»
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