«Эдмонтон» разгромил «Оттаву»

«Эдмонтон» победил на своем льду «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1.

Главным героем встречи стал немецкий нападающий Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик (две шайбы были забиты в большинстве), также в составе «Эдмонтона» голами отличились Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил.

Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Евгений Дадонов, этот гол стал для него девятым в сезоне.

«Эдмонтон», набрав 34 очка, поднялся на вторую строчку Северного дивизиона, «Оттава» с 19 набранными баллами замыкает турнирную таблицу.