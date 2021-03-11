Дэвид Куинн: Ребята счастливы видеть Панарина на льду

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение российского хоккеиста Артемия Панарина к тренировкам со своим клубом.

«Мы рады, что он снова с нами. Мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически он готов. Но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся. Ребята были очень воодушевлены его появлением и счастливы видеть на льду», - приводит слова Куинна русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, Панарин не тренировался с командой с 22 февраля после скандального заявления бывшего главного тренера подольского «Витязя» Андрея Назарова о том, что хоккеист в 2011 году ударил 18-летнюю гражданку Латвии.