КХЛ опубликовала расписание второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила расписание второго раунда Кубка Гагарина-2021.
В настоящий момент известны шесть участников второго раунда плей-офф КХЛ сезона 2020/2021 – ЦСКА (1), СКА (2), «Динамо» Москва (3), «Локомотив» (4) на Западе, «Ак Барс» (1) и «Авангард» (2) на Востоке.
Расписание второго раунда плей-офф:
17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта – ЦСКА (1) – «Локомотив» (4), серия с участием «Ак Барса» (1)
18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта – СКА (2) – «Динамо» Москва (3), серия с участием «Авангарда» (2)