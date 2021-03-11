Капризов стал первым игроком «Миннесоты», набравшим 20 очков в своем дебютном сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором уникального достижения.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Национальной хоккейной лиги, 23-летний форвард вошел в историю своей команды как первый игрок, которому удалось набрать 20 (7+13) очков в своем дебютном сезоне.

Отметим, что в сегодняшней игре с «Вегасом» (4:3) Капризов забросил одну шайбу.

На данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 31 очко.