Генеральный менеджер «Торпедо»: Буду рад, если Жафяров попробует свои силы в НХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров оценил возможный переезд форварда Дамира Жафярова в один из клубов Национальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что 26-летний россиянин получил предложения от «Чикаго Блэкхокс» и «Детройт Ред Уингз».

– Я буду рад, если он попробует свои силы в НХЛ. Жафяров заслужил этот шанс. Он показал всем в этом сезоне, чего он стоит, и мне приятно, что игрок из «Торпедо» может вырасти и попробовать осуществить свою мечту. Если у него не получится или не сложится там, то двери в клуб для него всегда открыты, он здесь свой, родной человек, и ему здесь всегда будут рады, – сказал Гафуров журналистам на пресс-конференции по итогам сезона.

Отметим, что Жафяров выступает за нижегородскую команду с сезона-2018/2019. В нынешнем сезоне он принял участие в 62 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 41 ассист.