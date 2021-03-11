Агент Дацюка: На данный момент Павел ничего не решил

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского игрока «Автомобилиста» Павла Дацюка, заявил, что хоккеист пока не определился со своим будущим и заявления об окончании карьеры преждевременны.

«Павлу нужно время, чтобы принять решение о продолжении карьеры. Он хочет побыть с семьей, отдохнуть, и только потом будет определяться. На данный момент Дацюк ничего не решил», — сказал Мильштейн в интервью Sport24.ru.

42-летний хоккеист выступает за «Автомобилист» с 2019 года.

Дацюк является золотым медалистом Олимпиады-2018, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008) и победителем Кубка Гагарина-2017.