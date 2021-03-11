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11 марта 19:31
автор: Степан Шереметьев

Агент Дацюка: На данный момент Павел ничего не решил

Ранее появилась информация, что нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк принял решение завершить карьеру игрока.

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского игрока «Автомобилиста» Павла Дацюка, заявил, что хоккеист пока не определился со своим будущим и заявления об окончании карьеры преждевременны.

«Павлу нужно время, чтобы принять решение о продолжении карьеры. Он хочет побыть с семьей, отдохнуть, и только потом будет определяться. На данный момент Дацюк ничего не решил», — сказал Мильштейн в интервью Sport24.ru.

42-летний хоккеист выступает за «Автомобилист» с 2019 года.

Дацюк является золотым медалистом Олимпиады-2018, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008) и победителем Кубка Гагарина-2017.

источник: Sport24.ru
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