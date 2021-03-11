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11 марта 23:17
автор: Александр Шульгин

Юрис Савицкис: Мы не просим денег у Кремля

Председатель совета директоров «Динамо» (Рига) Юрис Савицкис прокомментировал спонсирование латвийского клуба «Газпромом».

«У них есть отдел маркетинга, где смотрят, сколько они могут потратить в зависимости от того, сколько они зарабатывают. Спорт без крупных компаний был бы в довольно плачевном состоянии. Мы не просим денег у Кремля, мы просим деньги у крупных компаний, которые ведут бизнес по всему миру.

А что им спонсировать? Ловлю рыбы на блесну? Рижское «Динамо» хорошо знают благодаря нашему участию в КХЛ. Другой команды с таким именем в регионе попросту нет», — заявил Савицкис в интервью Delfi.lv.

Напомним, в нынешнем сезоне рижане заняли последнее место в Западной конференции, не попав в плей-офф Кубка Гагарина. По окончании регулярного чемпионата руководство приняло решение расстаться с главным тренером команды Петерисом Скудрой. Имя нового наставника пока неизвестно.

источник: Delfi.lv
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