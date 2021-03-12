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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать гостевую победу над «Баффало»
12 марта 08:21

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать гостевую победу над «Баффало»

Россиянин набрал 21 (7+14) в нынешнем сезоне.

Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Малкин (7-я минута), Брэндон Танев (24), Джейк Гюнцель (32), Энтони Анджелло (43) и Брайан Раст (59). Также российский форвард отличился результативной передачей.

Соперник ответил голами Тейджа Томпсона (7) и Виктора Олофссона (29).

«Пингвинз» одержали четвертую победу кряду в чемпионате и набрали 33 очка, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Сэйбрз» потерпели девятое поражение подряд и с 16 очками идут на последней, восьмой строчке.

14 марта команды проведут между собой еще одну игру.

источник: «Советский спорт»
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