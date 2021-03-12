«Вашингтон» оказался сильнее «Филадельфии», Овечкин и Проворов забросили по одной шайбе

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Филадельфией» завершился победой столичной команды со счетом 5:3.

Дублем в ворота «Флайерз» отметился форвард «Кэпиталз» Ник Дауд, забивший на 38-й и 60-й минутах. Также по шайбе забросили Александр Овечкин (9), Конор Шири (14) и Джон Карлсон (27).

Нападающий Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 41 секунд и стал автором одной результативной передачи. Голкипер Илья Самсонов также записал на свой счет ассист, при этом он оформил 30 сейвов из 33 возможных.

У проигравшей команды шайбы забросили Трэвис Конечны (12), Иван Проворов (42) и Скотт Лотон (51).

«Вашингтон» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. На счету «Филадельфии» 29 очков и промежуточная пятая строчка.