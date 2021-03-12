Шайба Мальцева не помогла «Нью-Джерси» набрать очки в матче с «Айлендерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали седьмую победу кряду в рамках регулярного чемпионата НХЛ, обыграв на своем поле «Нью Джерси Девилз» со счетом 5:3.

В составе победившей команды по одной шайбе забросили Мэтт Мартин (4-я минута), Адам Пелеч (10), Ноа Добсон (35), Джош Бейли (38) и Брок Нельсон (45). Российский голкипер Илья Сорокин отразил 19 бросков из 22.

У соперников результативные броски на счету Янне Куокканена (44), Михаила Мальцева (45) и Джека Хьюза (56). Отметим, что россиянин забросил свою четвертую шайбу в нынешнем сезоне.

«Айлендерс» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона, набрав 38 очков. «Девилз» располагаются на седьмой строчке с 19 очками.

14 марта команды еще раз сыграют между собой.