«Флорида» победила «Коламбус», отыгравшись со счета 1:4 – Бобровский оформил 28 сейвов

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Коламбусом» завершился победой «пантер» со счетом 5:4 ОТ.

Отметим, что по ходу основного времени хозяева уступали своему сопернику в три шайбы, однако им удалось перевести игру в овертайм и победить во второй раз кряду в чемпионате.

В составе «Пантерз» голы забили Патрик Хернквист (37), Райан Ломберг (47), Оуэн Типпетт (53), Александр Барков (55) и Фрэнк Ватрано (63). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 32.

У проигравшей команды шайбы на счету Оливера Бьеркстранда (27, 31), Патрика Лайне (44) и Макса Доми (45).

«Флорида» набрала 38 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» идет на две строчке ниже своего сегодняшнего соперника, имея в своем активе 26 очков.