«Торонто» дома обыграл «Виннипег» в овертайме, Михеев стал автором заброшенной шайбы

«Торонто Мэйпл Лифс» взял верх над «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
У победителей голы записали на свой счет Митчелл Марнер (24-я минута), Вильям Нюландер (47), Илья Михеев (53) и Остон Мэттьюс (61). Отметим, что россиянин набрал 9 (4+5) очков в 28 встречах нынешнего сезона.
В составе «Джетс» две шайбы забросил Николай Элерс (17, 31), еще один гол забил Пол Штястны (58).
«Торонто» укрепил свое лидерство в Северном дивизионе, набрав 40 очков. «Виннипег» с 34 очками идет на второй строчке турнирной таблицы.
14 марта команды проведут между собой еще одну встречу.