«Тампа-Бэй» в гостях потерпела поражение от «Детройта», несмотря на гол Сергачева

«Детройт Ред Уингз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» (6:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей голом отличился российский нападающий Владислав Наместников, забивший на 60-й минуте игры – эта шайба стала для хоккеиста пятой в нынешнем сезоне. Также по голу забили Трой Стечер (9), Дилан Ларкин (13), Энтони Манта (15), Люк Гленденинг (21) и Робби Фаббри (25).

В составе соперником результативными бросками отметились Михаил Сергачев (11), Стивен Стэмкос (14), Ондржей Палат (56) и Брэйден Пойнт (58).

«Детройт» прервал свою четырехматчевую серию из поражений и набрал 20 очков, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. На счету «Тампы» 38 очков и промежуточная вторая строчка.

Оба коллектива проведут следующие матчи на своих домашних площадках – 14 марта «Ред Уингз» примут у себя «Каролину», а «Лайтнинг» в тот же день сыграют с «Нэшвиллом».