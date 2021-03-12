«Даллас» на своем поле проиграл «Чикаго», Худобин был заменен после второго периода

Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» обыграли «Даллас Старз» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Доминик Кубалик (6-я минута), Карл Седерберг (23), Данкан Кит (35) и Алекс Дебринкэт (37). Российский защитник Никита Задоров провел на льду 16 минут 29 секунд, однако не отметился голевыми действиями.

В составе соперника голы на счету Роопе Хинца (50) и Йона Клингберга (53). Форвард Денис Гурьянов отыграл 16 минут 56 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Вратарь Антон Худобин провел два полноценных периода, однако во второй двадцатиминутке пропустил четыре шайбы после восьми бросков и был заменен на Джейка Эттингера.

«Чикаго» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 33 очка. «Даллас» с 21 очком располагается на седьмой строчке.

13 марта «Старз» отправятся в гости к «Коламбусу», а «Блэкхокс» днем позже проведут гостевую встречу против «Флориды».