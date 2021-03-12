«Баффало» – «Питтсбург». Малкин признан первой звездой встречи

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:2).

Отметим, что 34-летний форвард провел на льду 18 минут 58 секунд и записал на свой счет гол и результативную передачу. В нынешнем сезоне россиянин набрал 21 (7+14) очко в 26 встречах.

Второй и третьей звездами матчи были признаны партнеры Малкина по команде – форварды Джейк Гюнцель и Брэндон Танев соответственно. Оба хоккеиста забили по одному голу.

«Питтсбург» одержал четвертую победу кряду в чемпионате и набрал 33 очка, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона.

14 марта «Пингвинз» вновь сыграют против «Баффало».