Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Лучшим игроком дня стал игрок «Калгари» Джош Лейво, забивший оба гола своей команды в игре с «Монреалем» (2:1). Третьей звездой признали Остона Мэттьюса из «Торонто», который в домашнем матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ) набрал два очка (1+1).

Стоит добавить, что заброшенная шайба стал 715-й по счету в заокеанской карьере Овечкина. По этому показателю он занимает седьмое место в НХЛ, отставая от Фила Эспозито на две шайбы. Первым идет Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.