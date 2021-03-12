Отставание Овечкина от Эспозито сократилось до двух шайб

Российский легионер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 715-ю шайбу в карьере в НХЛ, об этом сообщает «RT на русском».

Нападающий столичного клуба сократил отставание от Фила Эспозито, у которого забито 717 голов в Национальной хоккейной лиге. Лидером по этому показателю является легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретци, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Стоит добавить, что в текущем сезоне Овечкин провел 22 игры, в которых набрал 19 очков (9+10).

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