«Северсталь» продлила контракт с Разиным

Пресс-служба «Северстали» сообщила о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным.

По информации источника, соглашение между 47-летним специалистом и череповецким клубом рассчитано на два года.

Отметим, что российский наставник приступил к своей работе 28 ноября 2018 года.

В нынешнем сезоне команда Разина заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции и вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги – в первом раунде «сталевары» уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 1-4.