Обозреватель The Athletic Майкл Руссо: Капризов очень умный игрок с невероятным видением игры

Обозреватель The Athletic Майкл Руссо поделился мнением об игре российского хоккеиста Крилла Капризова.

— Капризов дает повод смотреть матчи «Миннесоты» не только ее болельщикам, но и всем остальным. Он в каждой смене заставляет фанатов вскакивать со своих мест. Это очень умный игрок с невероятным видением игры, который стремительно действует с шайбой. И его игра заражает всю команду, — передает слова спортивного обозревателя «Чемпионат».

Добавим, что в текущем дебютном сезоне НХЛ Капризов провел 24 матча, в которых набрал 20 очков (7+13).