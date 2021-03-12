Томи Ламса: Решение, что пробивать буллит будет Гранлунд, было моим

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Ламса ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в полуфинал Восточной конференции.

Пятый матч четвертьфинальной серии с «Трактором» закончился со счетом 3:2 в пользу коллектива из столицы Башкортостана, таким образом счет в серии стал 4:1 в пользу в пользу уфимцев.

— Как Вы выбрали, кто будет пробивать буллит?

— Это было мое решение.

— Почему именно Гранлунд?

— Во-первых, я ему доверял. Мы прекрасно знали, что в исполнении буллитов он хорош. Тем более, в течение сезона он это не раз продемонстрировал, поэтому пришел к выводу, что стоит доверить ему вот этот момент исполнить.

—Томи, Вы будете следить за завтрашним матчем между «Металлургом» и «Барысом», который определит, с кем «Салават» будет играть в следующем раунде? И с кем бы хотелось меньше сыграть: с «Авангардом» или с «Ак Барсом»?

— Сложно сказать конкретно что-то по сопернику, потому что все те, кто проходят в следующий раунд – это абсолютно сильные соперники. А что касается именно просмотра матчей, то, конечно, я буду следить за тем, как завершится серия, в том числе и следующий матч, — цитирует Ламсу официальный сайт «Салавата Юлаева».