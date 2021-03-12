Заседание совета IIHF пройдет в Москве

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что следующее заседание совета Международной федерации хоккея пройдет в Москве, об этом сообщает ТАСС.
Президент IIHF Рене Фазель заявил, что на заседании будет обсуждаться вопрос использования мелодии вместо гимна России. В январе комиссия спортсменов предложила ОКР использовать песню «Катюша» вместо гимна страны.
Гимн в честь победителей будет включаться после каждого матча чемпионата мира.
Напомним, что мировое первенство по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Швеции, Дании, Швейцарии, Чехии, Словакии, Белоруссии и Великобритании.
источник: ТАСС