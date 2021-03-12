Игорь Никитин: Если ты хочешь проходить как можно дальше, ты должен быть готов ко всему

«Локомотив» для любой команды неудобен, потому что они знают, что делают. Хорошая по всем линиям команда, тренерский штаб. Есть система. Но если ты хочешь проходить дальше, ты должен быть готов ко всему. В этом и заключается прелесть плей-офф», - приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Напомним, команды сыграют между собой в рамках полуфинала Западной конференции.

В первом раунде ЦСКА в четырех матчах победил московский «Спартак». Ярославцы с аналогичным показателем закончили серию с финским «Йокеритом».