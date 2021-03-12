Евгений Кровопусков: Как и все болельщики «Динамо» жду победу в серии против СКА

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков подвел итоги первого раунда Кубка Гагарина.

Команда Владимира Крикунова в пяти матчах одолела череповецкую «Северсталь» (4-1).

«Переломного момента в серии с «Северсталью» не было, – цитирует Кровопускова пресс-служба «Динамо». – Все игры были одинаково сложные. В четвертом матче во втором периоде нам тоже было несладко. Кто-то скажет, не забей Кагарлицкий в конце третьей игры, а кто-то вспомнит выходы 2 в 0 на наши ворота. И все будут правы.

Как и все болельщики от противостояния со СКА жду победы и выхода в финал конференции. А в остальном, поддержу Владимира Васильевича Крикунова. Четыре победы в регулярном чемпионате – ни о чем не говорят. Нужно забыть тот успех и начать все сначала. Будет сложная и, уверен, яркая серия. Ждем всех болельщиков на трибунах!»

Первые два матча серии СКА – «Динамо» (Москва) пройдут в Санкт-Петербурге 18 и 20 марта.