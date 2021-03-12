«Металлург» переиграл «Барыс» и вышел в полуфинал Восточной конференции

В шестой игре четвертьфинала Восточной конференции магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» (5:3) и вышел в следующую стадию турнира.
Счет в матче открыл нападающий гостей Семен Кошелев - россиянин подставил клюшку после броска Григория Дронова - 0:1.
На 34-й минуте очередной бросок по воротам «Металлурга» завершился тем, что шайба рикошетом от Андрея Нестрашила прилетела к Линусу Виделлю, а тот в касание поразил цель - 1:1.
Вперед металлургов вывел Деннис Расмуссен - 1:2.
Через три минуты «Барыс» не дал уйти в отрыв магнитогорцам, сравняв счет усилиями Никиты Михайлиса.
На 45-й минуте Сергей Мозякин сначала отличился сам, а в четвертой шайбе (54-я минута) ассистировал Тэйлору Беку - 2:4.
Казахстанцы сумели сократить отставание - 3:4 - Кирилл Панюков.
Победу металлургам принес Сергей Плотников, забросив шайбу в пустые ворота.
Соперником «Металлурга» по полуфиналу Восточной конференции станет омский «Авангард», первая встреча состоится в Балашихе 18 марта.
Кубок Гагарина
Первый раунд
Барыс – Металлург Мг – 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)
Голы: 0:1 – 25, Кошелев (Плотников, Дронов), 1:1 – 32, Виделль (Линтуниеми, Михайлис), 1:2 – 36, Расмуссен (Хольм, Бек), 2:2 – 39, Михайлис (Виделль) 2:3 – 45, Мозякин (Бек), 2:4 – 54, Бек (Мозякин), 3:4 – 57, Панюков (Дитц, Виделль), 3:5 - 58, Плотников (Кулемин).
Счет в серии: 2-4