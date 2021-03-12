«Металлург» переиграл «Барыс» и вышел в полуфинал Восточной конференции

В шестой игре четвертьфинала Восточной конференции магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс» (5:3) и вышел в следующую стадию турнира.

Счет в матче открыл нападающий гостей Семен Кошелев - россиянин подставил клюшку после броска Григория Дронова - 0:1.

На 34-й минуте очередной бросок по воротам «Металлурга» завершился тем, что шайба рикошетом от Андрея Нестрашила прилетела к Линусу Виделлю, а тот в касание поразил цель - 1:1.

Вперед металлургов вывел Деннис Расмуссен - 1:2.

Через три минуты «Барыс» не дал уйти в отрыв магнитогорцам, сравняв счет усилиями Никиты Михайлиса.