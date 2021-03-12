Мартемьянов может стать следующим тренером «Спартака»

Следующим главным тренером московского «Спартака» может стать Андрей Мартемьянов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

Напомним, что контракт нынешнего главного тренера красно-белых Олега Знарка рассчитан до конца нынешнего сезона. В первом раунде Кубка Гагарина «Спартак» уступил ЦСКА в четырех матчах (0-4), забросив лишь две шайбы.

Мартемьянов с 2016 по 2018 годы тренировал «Амур», а в двух предыдущих сезонах работал с «Автомобилистом». Клуб из Екатеринбурга он покинул 7 апреля прошлого года.