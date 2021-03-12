Юрий Михайлис: Хочу извиниться перед болельщиками «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал четвертое поражение в четвертьфинале Восточной конференции против «Металлурга».

«Очень хороший матч получился, где-то в меньшинстве сыграли не так, – цитирует Михайлиса «РИА Новости». – Было много удалений. Соперник здорово играл. По серии скажу, что мы могли выиграть, склонить чашу весов на свою сторону. Где-то не хватило терпения в таких матчах, где нужно было дождаться своих моментов. Хочу извиниться перед болельщиками, что не продлили серию, не смогли выиграть».

«Металлург» выиграл серию 4-2. В шестом матче «Барыс» уступил команде из Магнитогорска со счетом 3:5.