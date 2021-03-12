Антон Слепышев: Казалось бы, везде 4-0, но каждый раз первый раунд давался непросто

«Я вспоминаю прошлые два года: «Витязь» обыграли 4-0, и «Торпедо» тоже — там было два овертайма. Но все матчи тяжело проходили, ребята были уставшие. Каждый раз первый раунд не давался просто. Казалось бы, везде 4-0, но этот счет не отражает напряженной игры.

То, что оборона «Локомотива» — одна из лучших в чемпионате, меня не смущает. Меня это мотивирует. Будем искать ключи», — цитирует Слепышева пресс-служба КХЛ.

Напомним, в 1/4 финала Западной конференции армейцы в четырех матчах обыграли московский «Спартак». Следующим соперником подопечных Игоря Никитина станет ярославский «Локомотив».