Илья Воробьев: Сегодня здорово сработало большинство. Спасибо «Барысу» за серию

Главный тренер «Металлург» прокомментировал победу в выездном матче против «Барыса», которая обеспечила магнитогорцам победу в серии первого раунда плей-офф.

«Сегодня мы смогли положиться на большинство, здорово сработало. Спасибо «Барысу» за серию, одна из самых жестких серий в первом круге. Хорошая, мужская серия», – цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ.

«Металлург» выиграл серию против «Бырыса» с результатом 4-2. В шестом матче команда Воробьева победила в Нур-Султане 5:3, забросив четыре шайбы в большинстве.

В полуфинале Восточной конференции «Металлург» предстоит противостояние с «Авангардом». Два первых матча пройдут в Балашихе 18 и 20 марта.