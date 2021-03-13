Сергей Гимаев-младший: Капризов был лидером во всех своих командах

«В принципе, я предполагал, что Кирилл будет таким влиятельным игроком для «Миннесоты».

Он поехал в НХЛ уже сформировавшимся игроком и в России достиг всего, чего мог: выиграл Олимпийские игры, Кубок Гагарина. Был лидером во всех своих командах. Тем более что при небольших габаритах он достаточно крепкий, мобильный, ловкий и уверенный в себе игрок. Поэтому это неудивительно», — цитируют Гимаева «Известия».

Напомним, Кирилл Капризов проводит свой первый сезон в НХЛ в составе «Миннесоты». На данный момент на счету олимпийского чемпиона 24 матча, в которых он забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.